Поклонская заявила, что Учитель не имел права брать немца на роль царя

В основном обсуждали фильм Алексея Учителя "Матильда". Поклонская заявила, что режиссер по условиям госконтракта не имел права менять сценарий и приглашать немца на роль царя Николая II.

В ходе своего выступления депутат продемонстрировала коробку с подписями "православных избирателей, которых в последнее время некоторые умудряются называть религиозными фанатиками". Также она заявила, что православного экстремизма не бывает и вызвала аплодисменты собравшихся.

Потом Поклонская стала демонстрировать и комментировать фотографии немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего роль Николая II. "Это немецкий порноактер. Это он в роли фашиста. Это он в тарелке с дерьмом, простите пожалуйста, но что есть — то есть. Это он с удушенными младенцами в пакете. Это он тоже в тарелке с дерьмом. Может быть, ему только такие роли надо играть, и нравится. Каждый выбирает роль для себя. Но не роль православного святого, — говорила Поклонская. — Не оскорбляет ли он чувства верующих людей? Он смеется над Россией! Это моя фотография на его страничке в Instagram, где он насмехается над всеми русскими людьми. Нецензурной бранью обзывает всех нас и говорит: "А что, России не нравится, что порноактер будет играть их святого царя? Да пусть смотрят". Вот как он говорит о нас".

На момент публикации на странице в Instagram Ларса Айдингера под фотографией Поклонской, о которой она говорит, нет комментариев актера — только хэштеги. Также Айдингер отрицал, что он порноактер. По его словам, поводом для таких обвинений стало то, что актер снялся в историческом биографическом фильме британского режиссера Питера Гринуэя "Злотиус и Пеликанья компания", рассказывающем о голландском художнике XVI века Хендрике Гольциусе.

Поклонская заявила, что режиссер Алексей Учитель нарушил условия выделения государственных средств. По ее словам, когда решался вопрос о финансировании фильма Учителя в размере 280 млн рублей, сценарий был совершенно другой. "Это сценарий про балерину Матильду. Здесь нет государя. А потом чудесным образом появился другой сценарий, где основная сюжетная линия — государь. Как падает корона с него, как он ходит два с половиной часа на полусогнутых ногах, теряя сознание от вожделения к танцовщице, к балерине", — сказала Поклонская. На такой сценарий государство деньги не выделяло, и в правоохранительные органы уже направлены заявления, пишет znak.com.

В конце выступления депутат высказалась о личности своего кумира Николая II. "Наш государь святой. И наш государь — это честь, достоинство и гордость России. По-другому быть не может. И нечего прикасаться к помазанникам Божьим!" — заявила она (нарезку с наиболее яркими высказываниями Поклонской опубликовал "Дождь").

Завершилось заседание рабочей группы в Госдуме молитвой.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала журналисту сайта телеканала "Звезда" о своем общении через молитвы со святым РПЦ Николаем II.

На вопрос корреспондента, что она сказала бы Николаю II, если бы встретилась с ним, Поклонская ответила: "Здесь не надо представлять ничего. И в современное время многие ходят в храмы, где обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому и к государю нашему, святому".

Свои обращения к Николаю она назвала личными и не стала говорить, о чем именно просит святого.