Поклонская заявила о лишении гражданства крымских прокуроров из-за "Матильды"

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ее коллег, выступивших против фильма "Матильда", уволили из прокуратуры и даже лишили гражданства, рассказала она "Комсомольской правде".
"Мне стало известно от своих коллег (они для меня всегда были, есть и будут коллегами), что реагировать им на фильм "Матильда" нежелательно. Те принципиальные прокуроры, которые ослушались этого неофициального пожелания, например, в республике Крым, сегодня пострадали. <…> Вплоть до лишения гражданства. Это помимо их увольнения из органов прокуратуры", — заявила Поклонская.
Она уточнила, что лишение гражданства инициировало "руководство ведомства".
"На Украину они вернутся только в тюрьму. Сейчас они все со мной и останутся в России у себя на Родине! Позиция нашего президента в том, что ни один сотрудник не пострадает. Все работают со мной, кто вдруг оказался не нужен там", — сообщила депутат о судьбе бывших коллег по крымской прокуратуре, пишет polit.ru.
Поклонская инициировала кампанию против показа фильма "Матильда". При помощи депутатских запросов в правоохранительные органы она преследует режиссера картины Алексея Учителя и его студию.
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