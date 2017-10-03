Поклонской предложили подумать о сдаче депутатского мандата

В последний год Поклонская посвятила себя борьбе с фильмом режиссера Алексея Учителя "Матильда". Поклонская и ее последователи считают, что фильм оскорбляет чувства верующих. Депутат в течение года писала сотни жалоб в правоохранительные органы и даже угрожала привлечь сотрудников министерства культуры, выдавших фильму прокатное удостоверение, к уголовной ответственности за экстремизм.

"Поклонской предлагают определиться: или она работает в Госдуме как депутат фракции "Единая Россия", или сдает мандат и борется с "Матильдой" и проповедует свои клерикально-монархические взгляды, уже не ассоциируясь с правящей партией и органами власти. При этом, если она выберет путь сдачи мандата, она может, если захочет, даже принять участие в президентских выборах, такая возможность с ней тоже обсуждается", — рассказывает один из собеседников издания.

Однако выгнать из Госдумы один из символов "крымской весны" не так-то просто. Согласно закону "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", досрочно полномочия депутата прекращаются по собственному желанию, в случае избрания депутата в региональный или местный парламент, назначении на государственную должность, участия в коммерческой деятельности, вхождения в состав органов управления иностранной неправительственной организации, наличия зарубежных счетов, непредоставления декларации о доходах, утраты гражданства, признании недееспособности, смерти, а также неисполнения в течение 30 дней обязанностей депутата Госдумы. Пока что-либо из этого списка к Поклонской применить сложно: на заседания она ходит, бизнесом не занимается.

Эксперты считают, что уговорить Поклонскую добровольно сдать мандат будет правильным решением.

Политической экспертной группы" Константин Калачев считает, что "выражать позицию — это нормально, ненормально доводить позицию до фанатизма и мании. Ей действительно надо определиться. Хочет ли она, чтобы её воспринимали как человека адекватного? Понимает ли, какой ущерб наносит авторитету Госдумы? Ответ узнаем скоро".

Глава "Агентства политических и экономических коммуникаций" Дмитрий Орлов отмечает, что, если Поклонская примет участие в выборах президента, ее монархически-клерикальные взгляды может поддержать электорат, сравнимый с ядром поддержки ЛДПР — не более 4%.

Что касается планов по участию в президентских выборах, Поклонская пока публично опровергает такие свои намерения и говорит о поддержке действующего президента Владимира Путина.