Прозвенели звонки, школьники распустились

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Так, выключаю пафос. Сами-то мы далеко не сахар и можем ли чего-то требовать от смены — тоже вопрос.

В этом году исполнилось 20 лет, как прозвенел мой последний звонок. О школе до сих пор вспоминаю хорошо. Хотя спроси учителей, вспоминают ли они о Жене Боброве так же хорошо, наверняка не все радостно закивают головами.

Мой дневник не был безупречен. А после третьего класса там и вовсе стали появляться послания для родителей красной ручкой.

Из раннего: "Пел на уроке математики". Да, признаю. Было дело. Математика — царица наук. И ее нужно преподавать так, чтобы малолетним оболтусам было интересно. Я же не от хорошей жизни "пел на уроке".

Потом была запись с тремя восклицательными знаками и вызовом родителей в школу: "Участвовал в разгроме заброшенного дома". А вот это уже неправда. Не совсем правда. Правда в крапинку. Да, я стоял рядом, видел, как одноклассники выбили пару стекол, но не донес классной руководительнице. А "повязали" всех скопом. И это как раз та ситуация, когда учителям было проще наказать всех, чем разбирать вину каждого.

Несправедливо обвиненный, понурый... Казалось, что жизнь закончилась. К тому же в тот день я стал свидетелем, как другие участники "разгрома" подвергались разным приемам манипуляции. Из серии "Да, я знаю, кто разбил вазу. Но мне хочется проверить твою честность. Скажи, кто ее разбил. И мы посмотрим, хороший ли ты пионер". Некоторые ребята не справились с волнением и дали показания.

Были и другие моменты, когда учителя свою позицию считали единственно правильной и настойчиво вдалбливали ее в голову нам, "балбесам". Хотя лучше бы чаще рассказывали важные истории, а мы бы уже сами решали, как вести себя в подобных ситуациях. Но положительных примеров из школьной жизни было гораздо больше. Нам давали знания и пытались чему-то научить. Иногда удавалось.

25 мая 11 тысяч выпускников одиннадцатых классов и 22 тысячи девятиклассников из 990 школ Алтайского края вышли на торжественные линейки, чтобы отметить последний звонок. И это все разные люди. Их можно формально отнести к поколению Z, но зачем? Только потому, что они родились в 2000-м и каждый из них является так называемым "цифровым человеком"? Можно ли вообще людей из-за того, что они, по мнению исследователей, "активно используют планшеты, iPad, VR- и 3D-реальность", во что-то объединять? Сомневаюсь. Кто-то разработает важное лекарство, а кто-то сядет в тюрьму. Кто-то и вовсе вернется в деревню подальше от цифровой цивилизации и станет пасти гусей.

У каждого будет своя история. Ведь все они индивидуальности, которых не нужно стричь под одну гребенку. Просто хочется им по-доброму пожелать удачи и не сильно ругаться, и если даже кого-то увидим плещущимся в фонтане.