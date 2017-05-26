Прозвенели звонки, школьники распустились

Сейчас, когда по стране раздаются последние звонки, хочется поговорить о выпускниках, которые получат аттестаты, устроятся на работу, родят детей. Станут ли они человеками и что за поколение подхватит знамя, которое мы в будущем не сможем нести своими дряхлыми ручонками.
В этом году исполнилось 20 лет, как прозвенел мой последний звонок. О школе до сих пор вспоминаю хорошо. Хотя спроси учителей, вспоминают ли они о Жене Боброве так же хорошо, наверняка не все радостно закивают головами.
Мой дневник не был безупречен. А после третьего класса там и вовсе стали появляться послания для родителей красной ручкой.
Из раннего: "Пел на уроке математики". Да, признаю. Было дело. Математика — царица наук. И ее нужно преподавать так, чтобы малолетним оболтусам было интересно. Я же не от хорошей жизни "пел на уроке".
Потом была запись с тремя восклицательными знаками и вызовом родителей в школу: "Участвовал в разгроме заброшенного дома". А вот это уже неправда. Не совсем правда. Правда в крапинку. Да, я стоял рядом, видел, как одноклассники выбили пару стекол, но не донес классной руководительнице. А "повязали" всех скопом. И это как раз та ситуация, когда учителям было проще наказать всех, чем разбирать вину каждого.
Несправедливо обвиненный, понурый... Казалось, что жизнь закончилась. К тому же в тот день я стал свидетелем, как другие участники "разгрома" подвергались разным приемам манипуляции. Из серии "Да, я знаю, кто разбил вазу. Но мне хочется проверить твою честность. Скажи, кто ее разбил. И мы посмотрим, хороший ли ты пионер". Некоторые ребята не справились с волнением и дали показания.
Были и другие моменты, когда учителя свою позицию считали единственно правильной и настойчиво вдалбливали ее в голову нам, "балбесам". Хотя лучше бы чаще рассказывали важные истории, а мы бы уже сами решали, как вести себя в подобных ситуациях. Но положительных примеров из школьной жизни было гораздо больше. Нам давали знания и пытались чему-то научить. Иногда удавалось.
25 мая 11 тысяч выпускников одиннадцатых классов и 22 тысячи девятиклассников из 990 школ Алтайского края вышли на торжественные линейки, чтобы отметить последний звонок. И это все разные люди. Их можно формально отнести к поколению Z, но зачем? Только потому, что они родились в 2000-м и каждый из них является так называемым "цифровым человеком"? Можно ли вообще людей из-за того, что они, по мнению исследователей, "активно используют планшеты, iPad, VR- и 3D-реальность", во что-то объединять? Сомневаюсь. Кто-то разработает важное лекарство, а кто-то сядет в тюрьму. Кто-то и вовсе вернется в деревню подальше от цифровой цивилизации и станет пасти гусей.
У каждого будет своя история. Ведь все они индивидуальности, которых не нужно стричь под одну гребенку. Просто хочется им по-доброму пожелать удачи и не сильно ругаться, и если даже кого-то увидим плещущимся в фонтане.
- Сюжет: Мнение Евгения Боброва
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