Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2017: как отмечать и что делать в праздник

1 Как отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Во-первых, этот праздник не отмечают как светский — то есть в честь него не устраивают застолья с алкоголем. При этом формально церковь не запрещает есть и выпивать в Покров: в этот день нет поста. Однако в этот день не рекомендуют делать возлияний — ведь это духовный праздник.

Вместо этого лучше посетить церковь, поставить свечи, попросить Богородицу о заступничестве.

А вечером можно испечь блины — есть такая традиция. При этом в старину хозяйка обходила с блинами все углы дома и читала молитву. Это считалось способом "утепления дома" перед наступающими холодами.

Также можно испечь покровский каравай и булочки, которыми нужно обмениваться с соседями. После праздника оставшиеся булки высушивают и хранят для Великого поста