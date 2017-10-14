Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2017: как отмечать и что делать в праздник

14 октября 2017 года отмечается великий православный праздник: Покров Пресвятой Богородицы. На Руси этот день издавно считается границей между зимой и осенью. Как правильно отмечать этот праздник и что нужно делать в этот день?
Во-первых, этот праздник не отмечают как светский — то есть в честь него не устраивают застолья с алкоголем. При этом формально церковь не запрещает есть и выпивать в Покров: в этот день нет поста. Однако в этот день не рекомендуют делать возлияний — ведь это духовный праздник.
Вместо этого лучше посетить церковь, поставить свечи, попросить Богородицу о заступничестве.
А вечером можно испечь блины — есть такая традиция. При этом в старину хозяйка обходила с блинами все углы дома и читала молитву. Это считалось способом "утепления дома" перед наступающими холодами.
Также можно испечь покровский каравай и булочки, которыми нужно обмениваться с соседями. После праздника оставшиеся булки высушивают и хранят для Великого поста
В этот день нельзя ругаться и сквернословить. Также не рекомендуется заниматься домашней работой: прибираться, ремонтировать, строить, шить, копать землю и так далее.
На Руси праздник издавна называли Покров день. Он имел и другие названия: например, Покров-Батюшка, Первое зазимье, Свадебник. Последнее название пошло от того, что с Покрова начинался свадебный сезон.
Традиционно этот день ассоциируется со сменой времен года: место осени занимает занимает зима. Поэтому обычно к 14 октября (по старому стилю это было 1 октября) крестьяне заканчивали сельхозработы и начинали подготовку к зиме.
Также в Покров обычно ждали иней, который "покрывал" землю и предвестником скорой зимы.
Так как Покров - граница между осенью и зимой, то в этот день ждали первого снега. Считалось, что если снег выпал до Покрова, то зима наступит не скоро.
Была и другая примета: какой будет погода на Покров, такой будет и зим. А если деревья к празднику потеряют все листья, то год будет легким. Если же листва еще есть на дубе и березе, то зиме быть суровой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.