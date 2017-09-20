3 полета в подарок ко Дню туризма от компании "Авиафлот"

Группа компаний "Авиафлот" – крупнейшая сеть билетных касс и турагентств с 20-ти летней историей, специально к празднику День туризма, который отмечается 27 сентября, запускает масштабную акцию "Дегустация "вкусных" туров с розыгрышем 3х полетов на легендарном ЯК-18Т".
С 20 по 27 сентября в туристических офисах группы компании Авиафлот есть уникальная возможность рассчитать и забронировать ТУР по самым "вкусным" ценам + фирменный сладкий подарок. 27 туров самых лучших популярных направлений в период октябрь-январь будут доступны со скидкой до 30%. Ознакомиться с подборкой специальных предложений можно на сайте.
"Дегустация "вкусных" туров – это возможность рассчитать свой отпуск по самым выгодным предложениям от компании "Авиафлот".
В рамках акции все желающие, смогут принять участие в розыгрыше 3 полетов* на легендарном самолете Як-18Т (время полета 20минут). Для этого нужно подписаться и сделать у себя репост этой акции в любой из 3х социальной сетей компании "Авиафлот": Одноклассники, ВКонтакте или Инстаграмм. Незабываемые эмоции и фото в кабине пилота на фоне, проплывающей под крылом, живописной природы Алтайского края займут достойное место в вашей фотогалерее. Вы можете пригласить на полет на самолете двух своих друзей и близких, кто будут эти счастливчики решать вам.
27 сентября в 15.00 – будут определены победители. Участвуйте и отмечайте праздник День туризма вместе с компанией "Авиафлот".
Генеральный партнер: Полет 22
Группа компаний "Авиафлот" в цифрах:
- 95 000 авиабилетов/в год
- 27 000 ж/д билетов/ в год
- 10 000 проданных туров в год
- "Авиафлот" 20 лет на туристическом рынке Алтайского края
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66
*Подробности акции: розыгрыш одного полета проводится в одной социальной сети. Период действия акции с 20 по 27 сентября 2017 года. Не является публичной офертой.
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