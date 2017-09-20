3 полета в подарок ко Дню туризма от компании "Авиафлот"

С 20 по 27 сентября в туристических офисах группы компании Авиафлот есть уникальная возможность рассчитать и забронировать ТУР по самым "вкусным" ценам + фирменный сладкий подарок. 27 туров самых лучших популярных направлений в период октябрь-январь будут доступны со скидкой до 30%. Ознакомиться с подборкой специальных предложений можно на сайте.

"Дегустация "вкусных" туров – это возможность рассчитать свой отпуск по самым выгодным предложениям от компании "Авиафлот".

В рамках акции все желающие, смогут принять участие в розыгрыше 3 полетов* на легендарном самолете Як-18Т (время полета 20минут). Для этого нужно подписаться и сделать у себя репост этой акции в любой из 3х социальной сетей компании "Авиафлот": Одноклассники, ВКонтакте или Инстаграмм. Незабываемые эмоции и фото в кабине пилота на фоне, проплывающей под крылом, живописной природы Алтайского края займут достойное место в вашей фотогалерее. Вы можете пригласить на полет на самолете двух своих друзей и близких, кто будут эти счастливчики решать вам.

27 сентября в 15.00 – будут определены победители. Участвуйте и отмечайте праздник День туризма вместе с компанией "Авиафлот".

Генеральный партнер: Полет 22

Группа компаний "Авиафлот" в цифрах:

95 000 авиабилетов/в год

27 000 ж/д билетов/ в год

10 000 проданных туров в год

"Авиафлот" 20 лет на туристическом рынке Алтайского края

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66

*Подробности акции: розыгрыш одного полета проводится в одной социальной сети. Период действия акции с 20 по 27 сентября 2017 года. Не является публичной офертой.



