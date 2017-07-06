Полеты вблизи линий электропередачи опасны

Расширяется инфраструктура малой авиации, развивается широкий спектр воздушных видов спорта. Далеко не все задумываются при этом о смертельной опасности при полетах, прыжках с парашютами вблизи линий электропередачи.

Энергетики напоминают сотрудникам аэродромов и вертолетных площадок Алтайского края, всем спортсменам, что любые воздушные мероприятия в местах прохождения трасс ЛЭП недопустимы!

Электроустановки построены по принципу исключения прямого контакта человека с токоведущими частями, находящимися под напряжением. Никто не гарантирует, что неопытный парашютист не заденет токоведущие части парашютом или стропами. А дельтаплан или спортивный самолет, приземлившись в охранной зоне ЛЭП, попадает под электрическое напряжение, часто смертельное. Летательный аппарат вблизи энергообъектов не только несет угрозу жизни пилота, но и становится причиной пожара и сбоя в работе электрических сетей.

Уважаемые спортсмены!

Чтобы ваш полет прошел благополучно, соблюдайте следующие правила:

При подготовке к полету, изучите маршрут, обратите внимание на расположение воздушных ЛЭП;

Во время полета помните о риске столкновения с воздушными ЛЭП и необходимости визуальных осмотров;

Если ваш летательный аппарат оказался вблизи ЛЭП, не пытайтесь маневрировать, обходя провода на малой высоте;

При наличии запаса высоты пересекать ЛЭП желательно над опорами – они более заметны, чем провода.

При аварийной ситуации вы должны любыми маневрами постараться увести свой аппарат от ЛЭП. Самая жесткая посадка безопаснее касания проводов!

Если столкновение с ЛЭП всё-таки неизбежно, постарайтесь приземлиться на один из крайних проводов. Не допускайте касания более чем одного провода. Если у пилота только одна точка касания с электрическим проводом, и отсутствует соприкосновение с заземленными предметами или другим проводом этой линии, то он обладает одним с источником электрической энергии потенциалом и может избежать поражения электрическим током. По этой же причине не убивает током птиц, сидящих на одном проводе. При появлении второй точки контакта с проводом, возникнет смертельная для человека разница потенциалов.

Филиал ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго" убедительно просит соблюдать максимальную осторожность в зоне прохождения воздушных линий электропередачи! Если вы стали свидетелем происшествия в охранных зонах ВЛ, сообщите в ближайшее подразделение Алтайэнерго или в на горячую линию МРСК Сибири по бесплатному номеру 8-800-1000-380.