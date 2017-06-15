Политический конфуз: под депутатом Госдумы лопнуло кресло

Об этом сообщил лидер фракции Владимир Жириновский. "Это уже второй случай", — посетовал депутат, призвав спикера нижней палаты Вячеслава Володина "укрепить все кресла", сообщает ТАСС.

"У нас фракция мощная, сильная, здоровая. (Депутаты) сидят по 12 часов в зале. Такие случаи нас немного в стресс вводят", — отметил Жириновский.

В свою очередь, Вячеслав Володин пообещал ЛДПР "усиленные конструкции" кресел, такие же, как у депутата от "Единой России", боксера-тяжеловеса Николая Валуева.

Володин уточнил, что кресло треснуло под Михаилом Дегтяревым и обещал, что его отремонтируют, пишет bam.ru.