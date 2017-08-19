Политик из ФРГ призвал признать Крым российским

О том, что Крым должен быть признан частью России заявил в интервью газете Berliner Morgenpost зампред партии "альтернатива для Германии" Александр Гауланд.
По словам политика, было бы правильно "признать Крым частью России. Крым никогда не вернётся в состав Украины. Санкции ничего не принесут", цитирует Гауланда RT. По мнению зампреда партии, Россия имеет "влияние в Европе". "Необходимо прекратить противопоставлять Россию НАТО", — добавил политик.
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