Полицейская академия Волгограда проверит сообщения о "параде тщеславия" выпускников

Руководство Волгоградской академии МВД проводит проверку публикаций в СМИ о вызывающе нескромном праздновании окончания учебы ее выпускниками, сообщает РИА Новости.
"По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Владимира Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети интернет, о праздновании выпускного мероприятия", — сказано в сообщении пресс-службы учебного заведения.
Ранее в СМИ появились сведения о масштабном и вызывающе дорогом праздновании выпускного дипломниками полицейской академии в Волгограде. Сообщалось, что выпускники академии МВД отметили окончание учебы заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado, катанием на яхте и ужином в пентхаусе популярного и очень дорогого ресторана "Лондон". Видеофрагменты, на которых запечатлено вызывающее поведение выпускников, также попали в сеть.
"По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы", — сообщили в отделении информации и общественных связей академии.
При этом там отметили, что выпускники не допустили фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности. С этим согласны в региональном главке МВД, по данным которого, никаких нарушений или происшествий на дорогах, а также в местах празднования со стороны выпускников академии допущено не было. "За каждой учебной группой были закреплены офицеры-наставники, которые присутствовали на мероприятии. Выпускной прошел без происшествий", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, пишет znak.com.
Год назад в подобном параде тщеславия были замечены выпускники академии ФСБ, прокатившиеся колонной на Gelandewagen по Москве. При этом многие будущие выпускники спецслужбы успели "засветить" свои лица. История закончилась тем, что участников, которые прежде были распределены работать в Москве и Подмосковье или за рубежом, отправили работать за Урал, а отказавшихся — уволили.
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