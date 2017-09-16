Полицейские Барнаула задержали трех автоугонщиков, похитивших несколько автомобилей

В Барнауле злоумышленники пытались угнать шесть автомобилей. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле злоумышленники пытались угнать шесть автомобилей. Фото: 22.мвд.рф. В Барнауле злоумышленники пытались угнать шесть автомобилей. Фото: 22.мвд.рф.

По предварительной информации, трое молодых людей употребляли спиртные напитки. В процессе этого решили съездить в центр города. Увидев во дворе припаркованный автомобиль, попытались им завладеть. Всего злоумышленники совершили шесть попыток угона автотранспорта. В результате им удалось угнать два автомобиля. Они открывали их, разбив боковое стекло. Одну из машин угонщики бросили после столкновения с препятствием. Автомобиль пострадал. Общая сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По этому факту полиция возбудила уголовное дело по ст.166, ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).