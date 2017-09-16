Полицейские Барнаула задержали трех автоугонщиков, похитивших несколько автомобилей

Трое жителей Барнаула за одну ночь пытались угнать шесть автомобилей, в итоге похитили два. Их задержала полиция. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, трое молодых людей употребляли спиртные напитки. В процессе этого решили съездить в центр города. Увидев во дворе припаркованный автомобиль, попытались им завладеть. Всего злоумышленники совершили шесть попыток угона автотранспорта. В результате им удалось угнать два автомобиля. Они открывали их, разбив боковое стекло. Одну из машин угонщики бросили после столкновения с препятствием. Автомобиль пострадал. Общая сумма нанесенного ущерба устанавливается.
По этому факту полиция возбудила уголовное дело по ст.166, ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.