Барнаульские полицейские несут службу на катерах

В теплые дни сотрудники полиции Барнаула несут службу не только на земле, но и на воде, используя при этом три полицейских катера. Полицейские проверяют соблюдение общественного порядка у берегов реки, наличие рыбацких сетей, беседуют с рыбаками.
На полицейском катере "Альянс" установлены проблесковые маячки, громкоговорящее устройство и сирена. Экипаж состоит из четырех человек. Катер обеспечен средствами спасения, спасательными жилетами и средствами оказания первой медицинской помощи, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В летний период основные задачи стражей порядка на воде — охрана общественного порядка в местах отдыха барнаульцев и гостей краевого центра на берегах реки Оби, патрулирование речной акватории при проведении городских массовых мероприятий, пресечение противоправных действий граждан на воде, купания в запрещенных местах.
Катер способен выполнять различные задачи — от многодневного патрулирования до спасательных операций и оперативно-розыскных действий. Кроме того, катер используется и для совместной работы с рыбнадзором по выявлению браконьеров.
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