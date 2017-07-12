Барнаульские полицейские несут службу на катерах

Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф. Полиция на катерах. Фото: 22.мвд.рф.

На полицейском катере "Альянс" установлены проблесковые маячки, громкоговорящее устройство и сирена. Экипаж состоит из четырех человек. Катер обеспечен средствами спасения, спасательными жилетами и средствами оказания первой медицинской помощи, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В летний период основные задачи стражей порядка на воде — охрана общественного порядка в местах отдыха барнаульцев и гостей краевого центра на берегах реки Оби, патрулирование речной акватории при проведении городских массовых мероприятий, пресечение противоправных действий граждан на воде, купания в запрещенных местах.

Катер способен выполнять различные задачи — от многодневного патрулирования до спасательных операций и оперативно-розыскных действий. Кроме того, катер используется и для совместной работы с рыбнадзором по выявлению браконьеров.