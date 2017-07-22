Полицейские назвали причину смерти солиста группы Linkin Park

При этом в доме, где Беннингтон свел счеты с жизнью, не было обнаружено никакой предсмертной записки, отмечает "Российская газета".

В то же время правоохранители назвали достоверной информацию ряда СМИ о том, что рядом с телом нашли бутылку с недопитым алкоголем.

Напомним, тело 41-летнего Честера Беннингтона нашли утром 20 июля в особняке в пригороде Лос-Анжелеса. Это случилось в день рождения его друга Криса Корнелла, солиста группы Soundgarden, который покончил жизнь самоубийством в мае 2017 года.