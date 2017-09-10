Полицейские не дают водителям обогнать крестный ход на алтайской трассе

Крестный ход, который проходит 10 сентября, стал причиной пробки на заринской трассе. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"ДПС не дают обогнать", — написал один из водителей, вставших в затор. Скорость движения автомобилей на этом участке составила всего 5 км/ч.
Некоторые подписчики жалеют православных, отправившихся в путь по такой погоде. Другие же задаются вопросом, почему участники крестного хода не могут идти только по обочине.
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