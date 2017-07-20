В Алтайском крае поймали мужчину, который украл из авто портмоне и солнцезащитные очки

Кража из автомобиля. Фото: 22.мвд.рф. Кража из автомобиля. Фото: 22.мвд.рф. Кража из автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.

В ночь на 17 мая местный житель похитил из незапертого автомобиля ВАЗ-2105 портмоне с суммой 8 тысяч рублей, документы и солнцезащитные очки. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.



Полицейские в ходе следственных действий установили личность подозреваемого. Им стал мужчина 26-ти лет, ранее арестованный за другое преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело.