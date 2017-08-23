Полицейские стреляли при задержании убийцы на автозаводе ГАЗ

Нижегородские полицейские при задержани подозреваемого в тройном убийстве на автозаводе "ГАЗ" применили табельное оружие, пишет "Росбалт".
Утром в полицию поступило сообщение о том, что рабочий завода нанес ножевые ранения пятерым коллегам. От полученных ранений двое мужчин и женщина скончались на месте, еще двое пострадавших были доставлены в больницу.
Полицейские нашли преступника — он прятался на прилегающей к литейному цеху территории предприятия.
В ходе задержания подозреваемый, угрожая полицейским предметом похожим на нож, попытался на них напасть. Сотрудники при задержании применили табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух. Раненый подозреваемый был госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Тройное убийство произошло на почве ревности.
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