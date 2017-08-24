Бийчанин украл 50 женских сумок

Бийские полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже крупной партии женских сумочек, сообщает МУ МВД России "Бийское".
По данным следствия, мужчина ночью вскрыл слон автомобиля и похитил упаковку с товаром, принадлежащим индивидуальному предпринимателю. Всего злоумышленник похитил 50 женских сумочек различных моделей на общую сумму 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина дал признательные показания. По решению суда он находится под арестом.
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