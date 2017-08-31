Полицейский из Ярового поплатился карьерой и свободой за удар задержанного электрошокером

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, 12 февраля 2016 года старший лейтенант полиции, являясь участковым уполномоченным по делам несовершеннолетних, в ходе разбирательства по сообщению о причинения телесных повреждений жителю Ярового применил насилие к 57-летнему задержанному. Блюститель порядка ударил мужчину разрядом электрошокера, отчего тот упал и ударился головой.

Пострадавший получил телесные повреждения, причинившие легкий вред его здоровью.

Следствие и суд сочли, что представитель власти дискредитировал органы МВД РФ и существенно нарушил интересы общества и государства, подорвав авторитет правоохранительных органов РФ. Преступление выявила служба собственной безопасности ГУ МВД России по АК.

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Мужчину лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях на 1,5 года.