Полиция Бийска подозревает аварком в подделке документов по ДТП

Полицейские Бийска подозревают сотрудника одного из аварийных комиссариатов в фальсификации документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сообщается, что подозреваемый изменил картину ДТП — в документах стояла неправильная дата происшествия и другая фамилия водителя одного из пострадавших авто. Благодаря этим махинациям подозреваемые надеялись получить выплату по страховке, которая на момент аварии отсутствовала и была оформлена позже.
Сейчас проводится предварительная проверка.
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