Полиция Бийска подозревает аварком в подделке документов по ДТП

Сообщается, что подозреваемый изменил картину ДТП — в документах стояла неправильная дата происшествия и другая фамилия водителя одного из пострадавших авто. Благодаря этим махинациям подозреваемые надеялись получить выплату по страховке, которая на момент аварии отсутствовала и была оформлена позже.

Сейчас проводится предварительная проверка.