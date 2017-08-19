Полиция исключает версию теракта из списка основных по резне в Сургуте

Напомним, утром 19 августа на центральных улицах этого города мужчина, вооруженный ножом, напал на людей. Восемь человек были госпитализированы. Два из них находятся в тяжелом состоянии. Самого нападавшего при задержании застрелили полицейские.

Ранее СМИ выдвигали версию о теракте и даже писали, что на теле застреленного преступника был предмет похожий на пояс шахида. Однако в полиции эту версию отвергли.

Под личный контроль расследование произошедшего взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова планирует вылететь в Сургут, сообщает Lenta.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.