Полиция исключает версию теракта из списка основных по резне в Сургуте

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Сегодня, 17:50.
Происшествия

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа исключила из списка основных версий версию теракте в деле о нападении на прохожих в центре Сургута.

В Сургуте полиция ликвидировала мужчину, нападавшего с ножом на прохожих. 19 августа 2017 года.
В Сургуте полиция ликвидировала мужчину, нападавшего с ножом на прохожих. 19 августа 2017 года. Фото: из соцсетей.

Напомним, утром 19 августа на центральных улицах этого города мужчина, вооруженный ножом, напал на людей. Восемь человек были госпитализированы. Два из них находятся в тяжелом состоянии. Самого нападавшего при задержании застрелили полицейские.

Ранее СМИ выдвигали версию о теракте и даже писали, что на теле застреленного преступника был предмет похожий на пояс шахида. Однако в полиции эту версию отвергли.

Под личный контроль расследование произошедшего взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова планирует вылететь в Сургут, сообщает Lenta.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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