Полиция не будет заводить дело о спаивании "пьяного мальчика"

Правоохранители вынесли отказ в возбуждении против членов семьи уголовного дела.

МУ МВД России "Балашихинское" по результатам проверки 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", — рассказали РИА Новости в полиции. Материалы переданы в прокуратуру Балашихи для проверки законности принятого решения.

Доследственная проверка, чтобы выяснить, не поили ли родственники Алексея алкоголем, была назначена после вызвавшей резонанс экспертизы, которая показала, что у ребенка в крови содержался этиловый спирт в количестве 2,7 промилле.

Ранее телеканал RT сообщил, что против родственников могут возбудить уголовное дело по ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". Следователь, который вел дело о гибели мальчика, после получения результатов экспертизы написал рапорт о том, что ребенка могли напоить "неустановленные лица". Начальству он его направил 15 июня — в день, когда СКР завело уголовное дело о халатности экспертов, выявивших в крови смертельную для ребенка дозу алкоголя.

Представитель семьи Шимко Валерий Зубов указал, что на основании этого рапорта после суда над водителем автомобиля, сбившего ребенка, родителей могут привлечь к ответственности, пишет znak.com.

Ранее сообщалось, что проведенная в Германии экспертиза волос сбитого насмерть в Балашихе 6-летнего мальчика не нашла в его организме следов алкоголя.

Исследование проводилось в частной клинике "Шаритэ". К услугам зарубежных специалистов родные погибшего ребенка прибегли после того, как местный эксперт, заведующий Железнодорожным отделением областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, обследовавший жертву аварии, зафиксировал в организме мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 100-200 граммам водки. Следственный комитет возбудил по этому поводу дело по статье "халатность", но обвинение никому до сих пор не предъявлено.

Авария, в которой погиб 6-летний Алексей Шимко, произошла 23 апреля. Мальчика сбила 31-летняя Ольга Алисова. По словам очевидцев, во время ДТП машина ехала со скоростью 50 км/ч, и во время движения женщина разговаривала по телефону. Машина наехала на ребенка возле жилого дома, когда он с дедушкой возвращался с прогулки. Мальчик бежал по пешеходной дорожке. Автомобиль протащил его около десятка метров, малыш скончался на месте.

Эта история стала широко известна после того, как родственники мальчика опубликовали заключение судмедэксперта Михаила Клеймёнова. В нем говорилось о наличии в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильному алкогольному опьянению. Родственники мальчика утверждают, что экспертиза была сфальсифицирована.