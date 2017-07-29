Полиция прокомментировала информацию о том, что экс-министра Лесина забили в отеле

Ранее издание Buzzfeed сообщило, что умерший в 2015 году в США российский медиаменеджер Михаил Лесин, по мнению сотрудников американских спецслужб, был убит.

По утверждению двоих агентов ФБР и одного сотрудника разведки, с которыми говорил Buzzfeed, Лесин был избит до смерти. Сотрудник разведки уточнил, что орудием убийства была бейсбольная бита. По словам источника, близкого к судмедэкспертизе, у Лесина были сломаны ребра, пишет Meduza.

BuzzFeed также заявляет, что власти США отказываются обнародовать некие документы по делу Лесина, которые якобы есть в ФБР. По утверждению издания, они включают данные слежки и допросы свидетелей.

Михаил Лесин умер в Вашингтоне в начале ноября 2015 года. Его тело нашли в отеле. По официальной версии, Лесин скончался после нескольких дней употребления алкоголя.

Лесин с 1999 по 2004 годы был министром печати России. С 2004-го по 2009 год он был советником Путина, с 2013-го по январь 2015 года он возглавлял холдинг "Газпром медиа".