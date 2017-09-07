Полиция разыскивает пропавшего барнаульца в красной куртке и зеленых сапогах

36-летний житель Гоньбы Алексей Подобеев пропал из дома в субботу 2 сентября и до сих пор не найден. Полиция и "Лиза Алерт" обращается за помощью ко всем, кому что-либо известно о пропавшем банаульце.
Особые приметы: шрам над левой бровью, татуировка на левом плече.
Был одет в красную куртку, камуфляжный комбинезон, зеленые сапоги.
Телефоны для связи: 02 (102) — полиция, 8-800-700-54-52 (бесплатно) — "Лиза Алерт" и 8-983-170-44-00 — инфорг "Лиза Алерт" Евгения.
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