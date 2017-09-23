Полиция задержала рабочих, спиливших табличку с памятника Калашникову

Московская полиция задержала рабочих, снявших табличку с чертежом немецкой винтовки с памятника Михаилу Калашникову, сообщают РИА Новости.
Рабочих доставили в полицию для дачи объяснений. В настоящее время они отпущены. Технические действия с памятником были согласованы с префектурой района, однако рабочие не имели при себе никаких документов.
Altapress.ru писал, что на барельефе памятника оружейнику по ошибке разместили схему немецкой штурмовой винтовки времен Второй Мировой войны.
"Ошибку в чертеже уже устранили. Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику", — сообщила "Известиям" представитель заказчика памятника.
Памятник Михаилу Калашникову открыли 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.