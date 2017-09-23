Полиция задержала рабочих, спиливших табличку с памятника Калашникову

Рабочих доставили в полицию для дачи объяснений. В настоящее время они отпущены. Технические действия с памятником были согласованы с префектурой района, однако рабочие не имели при себе никаких документов.

Altapress.ru писал, что на барельефе памятника оружейнику по ошибке разместили схему немецкой штурмовой винтовки времен Второй Мировой войны.

"Ошибку в чертеже уже устранили. Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику", — сообщила "Известиям" представитель заказчика памятника.

Памятник Михаилу Калашникову открыли 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.