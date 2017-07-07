Полиция задержала женщину, которая сбила "пьяного мальчика"

Полиция задержала женщину, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика в Балашихе. Обвиняемая нарушила подписку о невыезде, поэтому теперь ее просят остаться в СИЗО. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет ТАСС. Напомним, в крови ребенка эксперты нашли алкоголь.
Московский следователи установили, что обвиняемая нарушила ранее избранную меру пресечения — подписку о невыезде, и обратились в суд с ходатайством, чтобы женщину заключили под стражу.
Железнодорожный городской суд Москвы отправил Ольгу Алисову под арест до 15 сентября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения обвиняемой.
Ранее altapress.ru сообщал, что ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья за рулем автомобиля Hyundai Solaris наехала на малолетнего ребенка. Автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка эксперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя. По мнению отца ребенка, алкоголь могли закачать в печень уже мертвого ребенка.
Родителям ребенка, которого сбила автоледи, предложили 50 тысяч рублей.
Экспертиза МВД установила, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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