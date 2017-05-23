Полковник ФСБ объявлен в розыск по делу полицейского-миллиардера

Такое заявление следствие сделало в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы на обыск.

Между тем адвокат заявил, что Сенин скрылся от следствия за границей.

Ранее самого Захарченко обвинили в получении взятки в размере 800 тысяч долларов при возможном посредничестве Сенина и полковника МВД Лаушкина, пишет polit.ru.

Дмитрий Захарченко обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", части 3 статьи 294 УК РФ "Воспрепятствование предварительному следствию" и части 6 статьи 290 УК РФ "Взятка в особо крупном размере".

14 сентября 2016 года стало известно, что у членов семьи Дмитрия Захарченко обнаружили шесть счетов в швейцарских банках с вкладами на 300 миллионов евро. Источник в правоохранительных органах говорил, что дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.