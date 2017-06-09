Полная программа пикника "Поляна" в 2017 году

Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

На "Главной сцене" пройдет развлекательная программа для детей и взрослых:

11.00 – 12.30 – детская анимационная программа от "Андерсена";

12.30 – 13.00 – научное шоу от компании "Мельник";

13.00 – 13.20 – розыгрыш призов от "Бинбанка";

14.00 – 17.00 – мастер-класс по игре на барабанах от школы игры на барабанах DRUMSTARZ.

C 18.00 до 22.00 здесь будет работать площадка "Музыка", на которой состоится концерт барнаульских групп:

18.00 – 18.30 – группа "Интеллигенция".

Вы сможете по-настоящему расслабиться и погрузиться в атмосферу летнего вечера с барнаульским тандемом под названием "Интеллигенция". Пара исполняет душевную музыку в направлении соул и подарит приятные эмоции всем гостям "Поляны".

18.40 – 19.10 – группа "Академия художеств".

В творчестве этой группы можно найти обращение к различным стилям и направлениям – от классического бард- и панк-рока до хард-кора и электроники. Сейчас стиль группы варьируется между панк-роком, фанком и гранжем. На счету команды множество фестивалей, прошедших на территории Алтайского края и за его пределами.

19.20 – 19.50 – группа "Волны".

Ребята позиционируют свою музыку как мелодичный рок с глубокими экзистенциальными текстами. У группы даже есть свой девиз: "Музыка для тех, чья жизнь проходит волнами".

Кстати, в марте этого года группе исполнилось без малого 13 лет – если считать с самой первой репетиции под этим названием (состав группы кардинально поменялся за все эти годы). Именно на пикнике "Поляна" вы сможете познакомится с творчеством группы "Волны".

20.00 – 20.30 – группа "Горизонталь".

Ребята с нами уже третий год! Коллектив исполняет авторские ламповые и теплые композиции с сентября 2014 года. Сегодня группа "Горизонталь" имеет опыт выступлений на различных площадках г. Барнаула и не только.

20.40 – 21.10 – группа "Янки".

Невероятные ребята с качественным звуком, отличным вокалом и оригинальными аранжировками ваших любимых хитов.

На площадке "Лекторий" пройдут мастер-классы от проекта полезных знаний #Insiderschool:

11.00 – Максим Липовик, директор по развитию рекламного агентства "А-Принт": "Путешествия как инвестиции в развитие собственного сознания, или Год длиною в 40 тысяч километров".

12.00 – Александр Фукс, путешественник: "Мир без границ. Алтай – Византия с пустым карманом".

13.00 – Максим Наземцев, фотограф: "#явесьвмонголии".

14.00 – Евгения Козаренко, создатель фонда "Добролюбы": "Йога для мозгов".

15.00 – Василий Морозов, редактор информационного телеканала "Наши новости": "Как заставить журналистов писать о вашей компании. Правила хорошего пресс-релиза".

16.00 – Маруся Загорска, журналист: "Как писать истории, которые будут лайкать и комментировать".

17.00 – Рамиль Ширбидов и Евгений Кандрин, основатели студии Freak Fabrique: "Дизайнеры, мать вашу".

Площадка "Игры" будет радовать посетителей крутыми настолками:

с 11.00 до 17.00 здесь пройдет игротека от "Мосигры". Сыграйте бесплатно больше чем в 30 самых хитовых настольных игр, в том числе в "Мега-Дженгу" и "Мега-Твистер".

11.00 – 14.00 – зона виртуальной реальности от компании "Сибирские сети".

Площадка "Творчество"

Мастерская "Светлица" проведет бесплатные творческие мастер-классы:

11.00 – 12.00 – плетение летних браслетов;

12.00 – 13.00 – обережная куколка из пряжи;

13.00 – 14.00 – плетение ловца снов из экоматериалов;

14.00 – 15.00 – украшения для волос из атласных лент;

15.00 – 16.00 – сувенир-магнит "Лето".

Также с 11.00 будет работать ярмарка-продажа hand-made-товаров.

Спортивный магазин "Декатлон" приготовил для площадки "Спорт" крутые спортивные активности (с 11.00 до 18.00):

детский футбол;

детский баскетбол;

эстафеты на беговелах для детей до 5 лет;

стрельба из лука для детей и взрослых;

turnball – активная веселая игра для взрослых и детей;

баскетбольное кольцо для взрослых;

турнир по настольному теннису.

11.00 – 12.00 – эстафета для детей от 8 до 14 лет от клуба физического развития Traster.

12.00 – 13.00 – показательные выступления от клуба физического развития Traster.

Площадка "Маркет" будет работать с 11.00 до 21.00. На пикнике можно будет купить холодные напитки и горячую еду – в том числе и вкуснейшие бургеры от MAMA, YA POEL.

А еще гостей "Поляны" ждут:

с 11.00 – настольный футбол и огромные пазлы от компании "Ростелеком";

– настольный футбол и огромные пазлы от компании "Ростелеком"; с 11.00 до 17.00 – гигантская раскраска и зона творчества от компании "Жилищная инициатива";

– гигантская раскраска и зона творчества от компании "Жилищная инициатива"; с 11.00 – яркая фотозона и розыгрыш от "Бинбанка";

– яркая фотозона и розыгрыш от "Бинбанка"; с 11.00 – веселые игры от компании "Мельник";

– веселые игры от компании "Мельник"; 11.00 – 14.00 – соревнования по бадминтону "Выше волан!" от телеканала СТС;

– соревнования по бадминтону "Выше волан!" от телеканала СТС; 11.00 – 17.00 – аттракцион Angry Birds от "Страхового дома ВСК".

И, конечно, новые знакомства и море положительных эмоций!

Генеральный партнёр: ООО "Жилищная инициатива"

Генеральный партнер: спортивный магазин "Декатлон"

Партнер: ПАО "Бинбанк"

Партнер: ПАО "Ростелеком"

Партнер: АО "Мельник"

Партнер: Страховой Дом ВСК (САО "ВСК").

Партнер: фирменный магазин "Sunduk-Funduk".