Полная программа пикника "Поляна" в 2017 году

Уже через пару дней состоится городской пикник "Поляна", и мы публикуем полную программу события. Пикник пройдет 10 июня с 11.00 до 22.00 в парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в). Помимо традиционных площадок – "Главная сцена", "Лекторий", "Творчество", "Игры", "Маркет" и "Спорт" – в этом году добавится площадка "Кофе", на которой пройдут мастер-классы, дегустации и открытый показ крутого "кофейного фильма". Мы традиционно обещаем, что все гости пикника смогут найти себе занятие по душе!
На "Главной сцене" пройдет развлекательная программа для детей и взрослых:
11.00 – 12.30 – детская анимационная программа от "Андерсена";
12.30 – 13.00 – научное шоу от компании "Мельник";
13.00 – 13.20 – розыгрыш призов от "Бинбанка";
14.00 – 17.00 – мастер-класс по игре на барабанах от школы игры на барабанах DRUMSTARZ.
C 18.00 до 22.00 здесь будет работать площадка "Музыка", на которой состоится концерт барнаульских групп:
18.00 – 18.30 – группа "Интеллигенция".
Вы сможете по-настоящему расслабиться и погрузиться в атмосферу летнего вечера с барнаульским тандемом под названием "Интеллигенция". Пара исполняет душевную музыку в направлении соул и подарит приятные эмоции всем гостям "Поляны".
18.40 – 19.10 – группа "Академия художеств".
В творчестве этой группы можно найти обращение к различным стилям и направлениям – от классического бард- и панк-рока до хард-кора и электроники. Сейчас стиль группы варьируется между панк-роком, фанком и гранжем. На счету команды множество фестивалей, прошедших на территории Алтайского края и за его пределами.
19.20 – 19.50 – группа "Волны".
Ребята позиционируют свою музыку как мелодичный рок с глубокими экзистенциальными текстами. У группы даже есть свой девиз: "Музыка для тех, чья жизнь проходит волнами".
Кстати, в марте этого года группе исполнилось без малого 13 лет – если считать с самой первой репетиции под этим названием (состав группы кардинально поменялся за все эти годы). Именно на пикнике "Поляна" вы сможете познакомится с творчеством группы "Волны".
20.00 – 20.30 – группа "Горизонталь".
Ребята с нами уже третий год! Коллектив исполняет авторские ламповые и теплые композиции с сентября 2014 года. Сегодня группа "Горизонталь" имеет опыт выступлений на различных площадках г. Барнаула и не только.
20.40 – 21.10 – группа "Янки".
Невероятные ребята с качественным звуком, отличным вокалом и оригинальными аранжировками ваших любимых хитов.
На площадке "Лекторий" пройдут мастер-классы от проекта полезных знаний #Insiderschool:
11.00 – Максим Липовик, директор по развитию рекламного агентства "А-Принт": "Путешествия как инвестиции в развитие собственного сознания, или Год длиною в 40 тысяч километров".
12.00 – Александр Фукс, путешественник: "Мир без границ. Алтай – Византия с пустым карманом".
13.00 – Максим Наземцев, фотограф: "#явесьвмонголии".
14.00 – Евгения Козаренко, создатель фонда "Добролюбы": "Йога для мозгов".
15.00 – Василий Морозов, редактор информационного телеканала "Наши новости": "Как заставить журналистов писать о вашей компании. Правила хорошего пресс-релиза".
16.00 – Маруся Загорска, журналист: "Как писать истории, которые будут лайкать и комментировать".
17.00 – Рамиль Ширбидов и Евгений Кандрин, основатели студии Freak Fabrique: "Дизайнеры, мать вашу".
Площадка "Игры" будет радовать посетителей крутыми настолками:
с 11.00 до 17.00 здесь пройдет игротека от "Мосигры". Сыграйте бесплатно больше чем в 30 самых хитовых настольных игр, в том числе в "Мега-Дженгу" и "Мега-Твистер".
11.00 – 14.00 – зона виртуальной реальности от компании "Сибирские сети".
Площадка "Творчество"
Мастерская "Светлица" проведет бесплатные творческие мастер-классы:
11.00 – 12.00 – плетение летних браслетов;
12.00 – 13.00 – обережная куколка из пряжи;
13.00 – 14.00 – плетение ловца снов из экоматериалов;
14.00 – 15.00 – украшения для волос из атласных лент;
15.00 – 16.00 – сувенир-магнит "Лето".
Также с 11.00 будет работать ярмарка-продажа hand-made-товаров.
Спортивный магазин "Декатлон" приготовил для площадки "Спорт" крутые спортивные активности (с 11.00 до 18.00):
- детский футбол;
- детский баскетбол;
- эстафеты на беговелах для детей до 5 лет;
- стрельба из лука для детей и взрослых;
- turnball – активная веселая игра для взрослых и детей;
- баскетбольное кольцо для взрослых;
- турнир по настольному теннису.
11.00 – 12.00 – эстафета для детей от 8 до 14 лет от клуба физического развития Traster.
12.00 – 13.00 – показательные выступления от клуба физического развития Traster.
Площадка "Маркет" будет работать с 11.00 до 21.00. На пикнике можно будет купить холодные напитки и горячую еду – в том числе и вкуснейшие бургеры от MAMA, YA POEL.
А еще гостей "Поляны" ждут:
- с 11.00 – настольный футбол и огромные пазлы от компании "Ростелеком";
- с 11.00 до 17.00 – гигантская раскраска и зона творчества от компании "Жилищная инициатива";
- с 11.00 – яркая фотозона и розыгрыш от "Бинбанка";
- с 11.00 – веселые игры от компании "Мельник";
- 11.00 – 14.00 – соревнования по бадминтону "Выше волан!" от телеканала СТС;
- 11.00 – 17.00 – аттракцион Angry Birds от "Страхового дома ВСК".
И, конечно, новые знакомства и море положительных эмоций!
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