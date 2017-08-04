Половая демография России. Когда женщины начинают доминировать над мужчинами?

Согласно статистике, среди населения от 18 до 34 лет преобладают мужчины. После 35 лет количество женщин увеличивается. После 45 лет количественный разрыв между мужчинами и женщинами сильно увеличивается. Так, женщин от 65 до 69 лет в России почти вдвое больше, чем мужчин того же возраста. И чем старше поколение, тем сильнее количественный разрыв между полами.

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Среди населения страны больше всего людей от 70 лет. Так, 8,9% жителей России это люди 70 лет и старше. Причем женщин этого возраста — 11,8%, а мужчин — 5,6% от общего числа. На втором месте по количеству — мужчины и женщины от 25 до 29 лет. Среди них — 9,3% мужчины, 7,8 % женщины (от 100% каждой гендерной группы). Т.е. больше всего в стране пенсионеров и "встающей на ноги" молодежи.

В равной степени, согласно статистике, преобладает количество женщин в возрасте 25-34 лет, 55-59 лет — 7,8%. Мужчин же больше в возрасте от 25 до 29 лет — 9,3%.

На 1000 мужчин в возрасте от 70 лет приходится 2441 женщина того же возраста. От 25 до 29 лет — 974 женщины. Количество женского населения на 1000 мужчин начинает преобладать в возрасте от 30 лет.

А как в регионах?

В Сибирском федеральном округе соотношение полов такое же как и по стране — женщин больше. На 1000 мужчин приходится 1149 женщин.

В Алтайском крае женщин на 7,6% больше, чем мужчин. Такое же процентное соотношение и в Омской области. На 1000 представителей сильного пола приходится 1164 представительницы прекрасного.

В целом в российских регионах преобладают женщины. Их больше 50% населения. Только в Чукотском автономном округе мужчин незначительно больше чем женщин — 50,9% против 49,1%. там на 1000 мужчин приходится 965 женщин.

Больше всего женщин живет в Новгородской области — 55% от всего населения.