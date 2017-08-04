Полпред ЮФО попросил Минприроды не назначать племянницу Рогозина директором сочинского нацпарка

В письме говорится, что за последние пять лет Филиппова сменила пять разных мест работы. Также отмечено, что за последние полтора года Филиппова допустила около 40 административных правонарушений.

С учетом изложенного, заключает Устинов, он считает нецелесообразным назначение ее на должность директора сочинского нацпарка.

Позднее полномоченый представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в телефонном разговоре предложил министру Минприроды Сергею Донскому назначить директором нацпарка Сочи министра природных ресурсов Краснодарского края и учредителя охотничьего общества "Славянские егеря" Сергея Еремина, передает "Коммерсантъ".

В Минприроды, по данным "Коммерсанта", ознакомились с письмом Устинова, и заявили, что не планировали назначать директором парка Дарью Филиппову. По сведениям издания в аппарате правительства, Устинов и Еремин "дружны" — вместе росли в Краснодаре, оба окончили Харьковский юридический институт, оба занимали высокие должности в органах надзора. Нынешний полпред в 2000–2006 годах был генпрокурором, а Сергей Еремин в 2002–2004 годах был прокурором Астраханской области, а с 2004–2006 годах — в Краснодарском крае. Спустя месяц работы под руководством Юрия Чайки Еремни перешел на работу в Федеральную регистрационную службу (Росреестр), а с апреля 2015 года стал стал министром природных ресурсов Краснодарского края.

По данным издания, вице-премьер Александр Хлопонин, отвечающий в правительстве за природоохранную деятельность, придерживается мнения в необходимости назначения директора нацпарка человека из Москвы. Ранее издание сообщало, что это могут быть подчиненные Хлопонина, так как в задачи директора будет входить проверка хозяйственной деятельности предыдущего руководителя парка Николая Пеньковского и направление материалов в Генпрокуратуру, пишет znak.com.

О смене руководства национального парка стало известно на этой неделе. Николай Пеньковский, который занимал пост директора с 2002 года, был уволен.

Что до Филипповой, то она стала работать в парке в апреле текущего года. Ранее она месяц проработала на посту замминистра природы Крыма.

Экологи отмечали, что Филиппова получила должность благодаря родственным связям с Рогозиным. По мнению экологов, неожиданная смена руководства нацпарка может быть продиктована желанием построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям.

В Минприроды заявили, что Филиппова назначена на пост директора временно, на период подбора кандидатуры нового руководителя.

Впоследствии также "Коммерсантъ" написал, что сам Рогозин не лоббировал назначение своей родственницы. Это было инициативой Минприроды. По словам источников газеты, в ведомстве давно были недовольны работой Пеньковского, но добровольно уходить с поста он не хотел. По данным источников, Пеньковский за годы работы в национальном парке сумел заручиться серьезной поддержкой краснодарских силовиков, игнорировать которых Минприроды не могло. Тогда в ведомстве решили отдать должность директора нацпарка родственнику какого-нибудь высокопоставленного чиновника.