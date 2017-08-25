Польша потребовала от Германии компенсацию за Вторую мировую войну

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что страна имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во Вторую мировую войну
"Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен", — сказала она на пресс-конференции, пишут РИА Новости.
Всем, кто не одобряет эту идею, Шидло предложила посмотреть на историю Польши и вспомнить, что именно было на польской земле во время войны.
Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич также заявлял, что Германия должна выплатить военные репарации. Он отметил, что первые месяцы Варшавского восстания "носили характер геноцида" и "Германия может только пытаться загладить свою вину".
Репарации, которые Польше платила ГДР, перестали взиматься с 1 января 1954 года. Мачеревич отметил, что отказ от выплат произошел во времена Польской народной республики, но "он никогда не был закреплен с формально-правовой точки зрения, а носил лишь характер политического публицистического акта" (цитата по ТАСС).
Репарации — форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права. Объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом (по wiki).
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