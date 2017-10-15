Польша заявила о записи взрыва на самописце самолета Качиньского

"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи",— сказал он на встрече с руководителями клубов Gazeta Polskiej. По словам министра, к концу следующей весны будет готов доклад, в котором планируют озвучить последовательность событий и виновных в трагедии.

Самолет Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорт Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В августе правительственная подкомиссия по расследованию крушения самолета Ту-154М президента Польши заявила об обнаружении на левом крыле лайнера следов взрыва. На это представитель Следственного комитета России Светлана Петренко напомнила, что в 2010 году никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на самолет не было обнаружено.