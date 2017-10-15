Польша заявила о записи взрыва на самописце самолета Качиньского

Сегодня, 17:39.
Происшествия

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что комиссия нашла запись взрыва на бортовом самописце Ту-154, в котором погиб президент республики Леха Качиньский. Он подчеркнул, что комиссия еще весной озвучила версию про взрыв, но сейчас "известно намного больше", сообщает "Коммерсантъ".

Антоний Мацеревич, министр обороны Польши.
Антоний Мацеревич, министр обороны Польши. Фото: mon.gov.pl.

"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи",— сказал он на встрече с руководителями клубов Gazeta Polskiej. По словам министра, к концу следующей весны будет готов доклад, в котором планируют озвучить последовательность событий и виновных в трагедии.

Самолет Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорт Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В августе правительственная подкомиссия по расследованию крушения самолета Ту-154М президента Польши заявила об обнаружении на левом крыле лайнера следов взрыва. На это представитель Следственного комитета России Светлана Петренко напомнила, что в 2010 году никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на самолет не было обнаружено.

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