Польские пограничники поймали украинку, пытавшуюся провезти ребенка в чемодане

В Польше во время досмотра пассажиров поезда Киев-Перемышль в багаже гражданки Украины обнаружили спрятанного 8-летнего мальчика.
Анна Михальская,
представитель польской погранслужбы:
В ходе проверки поезда сообщением Киев-Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы.
По словам Михальской, эту же женщину задерживали 11 июня, в первый день действия украинского "безвиза": тогда у гражданки Украины не было нужных документов на ребенка, пишет РИА "Новости".
Теперь нарушительницу оштрафовали на 200 злотых (около 3000 рублей).
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