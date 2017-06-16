Польские пограничники поймали украинку, пытавшуюся провезти ребенка в чемодане

Анна Михальская,

представитель польской погранслужбы:

В ходе проверки поезда сообщением Киев-Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы.

По словам Михальской, эту же женщину задерживали 11 июня, в первый день действия украинского "безвиза": тогда у гражданки Украины не было нужных документов на ребенка, пишет РИА "Новости".

Теперь нарушительницу оштрафовали на 200 злотых (около 3000 рублей).