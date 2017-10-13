Получи проценты по вкладу и еще подарок

Банк Акцепт начинает праздновать свой 27-ой день рождения вместе с клиентами. 24 октября 1990 года банк впервые стал осуществлять финансовые операции в Новосибирске. С тех пор география присутствия расширилась до Москвы и городов Сибирского федерального округа. Сегодня среди клиентов банка более 5,5 тысяч предприятий и организаций и более 63 тысяч частных лиц.
11 октября начинается акция для вкладчиков "Открой вклад – получи подарок"!
В акции участвуют новые рублевые вклады сроком от 1 года. За вклад от 20 тыс. рублей вкладчик получает конфеты, от 100 тыс. рублей – бесплатную карту Visa Gold с кэш-бэком 1% .
Организатор акции: АО "Банк Акцепт". Акция проходит с 11 октября по 24 ноября 2017 года. Подробные условия акции на сайте банка www.akcept.ru.