Пользователи смартфонов на Android обнаружили секретную кнопку паники

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Сегодня, 09:12.
Потребитель

Пользователи смартфонов с операционной система Android 7.1 нашли спрятанную функцию "экстренной кнопки", сообщает Bleeping Computer.

Смартфон.
Смартфон. Фото: СС0.

Для активации функции надо четыре раза быстро нажать на кнопку "назад". После этого система блокирует приложение, которое показалось пользователю опасным, и выводит на экран главное меню.

Пока сервис доступен в тестовом режиме — его не анонсировали для широкого круга пользователей.

При этом доступна кнопка далеко не на каждом телефоне. Проверить ее наличие можно, если заглянуть в файл config.xml в SystemUI APK, который сохраняет все предустановки системы, отмечает МИР24.

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