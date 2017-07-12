Пользователи смартфонов на Android обнаружили секретную кнопку паники

Для активации функции надо четыре раза быстро нажать на кнопку "назад". После этого система блокирует приложение, которое показалось пользователю опасным, и выводит на экран главное меню.

Пока сервис доступен в тестовом режиме — его не анонсировали для широкого круга пользователей.

При этом доступна кнопка далеко не на каждом телефоне. Проверить ее наличие можно, если заглянуть в файл config.xml в SystemUI APK, который сохраняет все предустановки системы, отмечает МИР24.