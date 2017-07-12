Пользователи смартфонов на Android обнаружили секретную кнопку паники

Пользователи смартфонов с операционной система Android 7.1 нашли спрятанную функцию "экстренной кнопки", сообщает Bleeping Computer.
Для активации функции надо четыре раза быстро нажать на кнопку "назад". После этого система блокирует приложение, которое показалось пользователю опасным, и выводит на экран главное меню.
Пока сервис доступен в тестовом режиме — его не анонсировали для широкого круга пользователей.
При этом доступна кнопка далеко не на каждом телефоне. Проверить ее наличие можно, если заглянуть в файл config.xml в SystemUI APK, который сохраняет все предустановки системы, отмечает МИР24.
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