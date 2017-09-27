Пользователи соцсетей делятся снимками с барнаульского "Арбата"

Похоже, в Барнауле появилось ещё одно модное место для фотографий: с каждым днём в сети появляется всё больше снимков с пешеходной улицы Мало-Тобольской. Горожане оценили новое место для прогулок и спешат поделиться впечатлениями.
Официального названия у нового туристического места нет, и в мэрии не слишком рады уже устоявшему сравнению Мало-Тобольской с главной пешеходной улицей Москвы. Но вот горожанам полюбилось название "барнаульский "Арбат", и селфи они постят именно с этим хэштегом и геотегом.
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