Пользователи соцсетей делятся снимками с барнаульского "Арбата"

Официального названия у нового туристического места нет, и в мэрии не слишком рады уже устоявшему сравнению Мало-Тобольской с главной пешеходной улицей Москвы. Но вот горожанам полюбилось название "барнаульский "Арбат", и селфи они постят именно с этим хэштегом и геотегом.