Помогаем бизнесу, попавшему в сложную ситуацию

В рамках спецпредложения банк предоставляет бесплатно 3 опции: открытие расчетного счета (в рублях или иностранной валюте) подключение к Интернет-банку и внесение наличных на расчетный счет в течение текущего месяца.

Необходимым условием получения льгот является предоставление одного из документов: копии карточки подписей; выписки (копия выписки) по счету или иного документа (копия), подтверждающего наличие расчетного счета в банке.

Воспользоваться специальными условиями можно в течение 90 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка.

Подробно на сайте и в офисах банка. Тел. 8-800-100-27-37

Спецпредложение действует с 3 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. АО "Банк Акцепт". Лицензия Банка России №567