Помогаем бизнесу, попавшему в сложную ситуацию

С 3 июля в "Банке Акцепт" начало действовать специальное предложение по РКО "Помощь Бизнесу" для клиентов банков, у которых отозваны лицензии.
В рамках спецпредложения банк предоставляет бесплатно 3 опции: открытие расчетного счета (в рублях или иностранной валюте) подключение к Интернет-банку и внесение наличных на расчетный счет в течение текущего месяца.
Необходимым условием получения льгот является предоставление одного из документов: копии карточки подписей; выписки (копия выписки) по счету или иного документа (копия), подтверждающего наличие расчетного счета в банке.
Воспользоваться специальными условиями можно в течение 90 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка.
Подробно на сайте и в офисах банка. Тел. 8-800-100-27-37
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru
Спецпредложение действует с 3 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. АО "Банк Акцепт". Лицензия Банка России №567