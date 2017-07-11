Попасть в хорошие руки

Всего в этом году планируется приобрести более 30 километров линий электропередачи и несколько трансформаторных подстанций суммарной мощностью 3,8 МВА. Эти объекты расположены в Бийском, Заринском, Первомайском, Залесовском, Троицком и Немецком районах Алтайского края.

Алтайэнерго планирует поставить на баланс и бесконтрольно-функционирующие, или безхозяйные энергообъекты, расположенные на территории края в 20 населенных пунктах. Это около 100 километров ЛЭП и более 40 трансформаторных подстанций. После того, как энергообъекты "обретут хозяина" станет возможным производить их качественное и профессиональное обслуживание, ремонт и реконструкцию, а значит - обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. В 2016 году впервые филиал поставил на баланс безхозяйную ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,5 километра и КТП 10/0,4кВ в Чарышском районе.

Николай Пантелеев,

директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго":

Консолидация электросетевых активов нужна и региону, и его жителям, и нам. В таком случае мы получаем возможность контролировать большинство процессов, происходящих в электросетевом комплексе, и готовы нести ответственность за них. Наша главная задача – обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей будет реализована еще более качественно.

Напомним, что новый вектор развития процесс по консолидации электросетевых активов получил после рабочей встречи генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Виталия Иванова с Председателем Правительства, Губернатором Алтайского края Александром Карлиным. По итогам было подписано соглашение об условиях и порядке проведения совместной инвентаризации муниципального электросетевого имущества, бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и передачи их на баланс Алтайэнерго.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).