Попробуй откажись: что делать, если банк навязывает страховку

Подпись ваша? До свидания

Барнаулец Евгений Б., получая кредит, подписал договор страхования жизни и здоровья с легким сердцем. Ведь сотрудник банка (открытая душа) сказал: это лишь формальность, и ее "снимут", как только примут положительное решение по кредиту.

Только вот дальше все пошло не так. Получил Евгений 680 тыс. рублей. А затем банк без его, как он считал, согласия перечислил в страховую компанию, то есть удержал из суммы кредита, 160 тыс. — на оплату комиссии за присоединение к программе страхования.

И сколько раздосадованный клиент ни бился за возврат этих денег, ничего так и не добился. Платить проценты придется же с полной суммы, да и возвращать банку надо тоже все: по документам он сам поручил банку перечислить эти деньги в страховую компанию. Подпись чья? Ваша? А если ваша, то до свидания. Дошел мужчина до краевого суда. Но и для судей то, что он подписал все бумаги, тоже было весомым аргументом.

"Впаривают" услугу

Случаев, когда сотрудник банка буквально "впаривал" заемщику страховку немало. Жительница края получала кредит в 900 тыс. Подписала документы. А когда пришли деньги, оказалось, что на счет "упало" 1,02 млн, рассказали в алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков".

Только получив деньги, дама выяснила в банке, что дополнительные 120 тыс. — это страховка, рассказал Игорь Нестеров, эксперт ОНФ. На вопрос, почему ей об этом не сказали заранее, сотрудник банка ответил: таковы внутренние правила кредитования.

"Страховку включает в тело кредита, на нее начисляют проценты. При этом неофициально объясняют: теоретически вы, конечно, можете отказаться, но тогда кредит вы, скорее всего, не получите", — рассказала свою историю знакомая altapress.ru, которая пыталась получить деньги в двух банках.

Нельзя, но можно

Банки, в которые обратился altapress.ru, комментарии дали однозначные: конечно же, страховка, не может быть навязана. Однако попробуй-ка получи кредит без страховки.

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор информационного портала "Ассоциация по защите прав заемщиков":

Приведу слова председателя правления "Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)" Дмитрия Янина: "Сегодня у гражданина, пришедшего в банк за кредитом, практически нет возможности выйти без страховки". Полностью согласен с такими словами.

Можно ли отказаться от страховки, которую вам навязали?

Можно. Но не всегда.

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор информационного портала "Ассоциация по защите прав заемщиков":

Дело в том, что существует два вида договоров страхования: во-первых, индивидуальный и, во-вторых, договор присоединения (подключения) к коллективному договору страхования, который уже заключен между банком и страховой компанией.

С индивидуальным договором дела обстоят более или менее понятно. С июня 2016 года в силу вступило указание Центробанка №3854-У. Теперь заемщик может в течение пяти рабочих дней изучить подписанные им документы, а затем подать в банк заявление об отказе от страховки. Эти пять дней называют периодом охлаждения.

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор информационного портала "Ассоциация по защите прав заемщиков":

С момента принятия заявления банком договор страхования считается расторгнутым. Страховую премию должны вернуть в течение 14 дней в наличной форме или же в безналичной в счет погашения займа.

Правда, это указание ЦБ касается индивидуальных договоров страхования. Но в последнее время банки научились его технично обходить.

Деньги не вернем

На форуме портала banki.ru пишут: банки все чаще практикуют другой вид договоров. Сам банк изначально заключает договор страхования с компанией-страховщиком, а заемщики со своей стороны заключают договор о присоединения к программе коллективного страхования.

Эта история более сложная. По словам Игоря Нестерова, когда заемщик требует расторгнуть договор присоединения к коллективному страхованию, в банке нередко отвечают: "Договор расторгнем, но деньги не вернем". Ситуацию эту по просьбе "Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков" прокомментировали в отделении Сибирского Главного управления Банка России по Алтайскому краю.

По словам замначальника отделения Игоря Князева, под действие указания ЦБ подпадают отношения страховщика с физическими, но не с юридическими лицами. Когда заемщик присоединяется к договору коллективного страхования, он оплачивает комиссию банку за присоединение и компенсирует расходы самого банка на оплату страховой премии.

У такого договора есть преимущество: заемщик страхует риски при получении кредита без обращения в страховую компанию, рассуждает Князев. Все остальные вопросы, в том числе по выплате страховки, решаются в банке, а не со страховщиком.

Однако договор на присоединение может содержать положения, позволяющие не возвращать заемщику страховую премию. Князев посоветовал оспаривать правомерность внесения в договор этих пунктов в судебном порядке.

А в ОНФ не исключают, что ЦБ РФ отрегулирует и схему с присоединением к договору к коллективному страхованию — по крайней мере, эксперты- "фронтовики" на этом сейчас настаивают.

А может быть, страховка — это не так плохо?

В банках, в которые обратился altapress.ru, напомнили о вечном: заемщик может серьезно заболеть, потеряв трудоспособность, и тогда его спасением станет страховка.

Однако, по словам эксперта ОНФ, нередко заемщик при наступлении страхового случая добиться выплат не может.

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор информационного портала "Ассоциация по защите прав заемщиков":

Конфедерация обществ потребителей проверила методом тайного покупателя 25 ведущих российских банков. И выяснила: получить страховые выплаты так же трудно, как отказаться от страховки.

И все же, несмотря ни на что, жители края от кредитов не отказываются. По данным отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ, за первые пять месяцев 2017 года банки выдали жителям нашего региона потребкредиты на 31 млрд рублей. То есть на четверть больше, чем пять месяцев прошлого года.