Порошенко: "безвиз" — это преодоление последствий Переяславской рады XVII века

С помощью введения безвизового режима между Украиной и ЕС Незалежная преодолела последствия заключения с Россией в 1654 году Перяславской рады. Об этом заявил в Twitter президент Украины Петр Порошенко.
По словам Порошенко, безвиз — это "еще более глубокое привлечение Украины к общему европейскому цивилизационному пространству".
Напомним, что на прошлой неделе президент Украины по поводу безвиза сказал, что теперь его страна "окончательно оформила свой развод с Российской империей".
"Безвіз" - це подолання наслідків Переяславської Ради. Це ще глибше залучення України до спільного європейського цивілізаційного простору— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 мая 2017 г.
Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.
Справка
Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закреплённое присягой на верность царю.
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