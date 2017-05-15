Порошенко: "безвиз" — это преодоление последствий Переяславской рады XVII века

По словам Порошенко, безвиз — это "еще более глубокое привлечение Украины к общему европейскому цивилизационному пространству".

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины по поводу безвиза сказал, что теперь его страна "окончательно оформила свой развод с Российской империей".

"Безвіз" - це подолання наслідків Переяславської Ради. Це ще глибше залучення України до спільного європейського цивілізаційного простору — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 мая 2017 г.

Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.

Справка

Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закреплённое присягой на верность царю.