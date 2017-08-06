Порошенко досталось за полет на "пассажирском" месте в Миг-29

Президент Украины Петр Порошенко слетал из Киева в Винницу на "пассажирском" месте в Миг-29, чтобы поздравить военных летчиков с днем Воздушных сил Украины. Видео с лидером государства в летной амуниции появился в сети. Но, пишет "Российская газета", это вызвало саркастические комментарии даже в украинских социальных сетях.
Пользователи интернета, помимо прочего, обратили внимание на гримасы главы Украины во время полета, на вторичность этого пропагандистского мероприятия, а равно и на пафосные заявления главы Украины после посадки.
Издание процитировало несколько самых колких комментариев. Например: "Я не понял, почему он летает на советском самолете, и еще и радуется? Сам же запретил всё советское?". Или: "Класс! Теперь ждем фотографию без футболки с рыбалки".
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