Порошенко досталось за полет на "пассажирском" месте в Миг-29

Пользователи интернета, помимо прочего, обратили внимание на гримасы главы Украины во время полета, на вторичность этого пропагандистского мероприятия, а равно и на пафосные заявления главы Украины после посадки.

Издание процитировало несколько самых колких комментариев. Например: "Я не понял, почему он летает на советском самолете, и еще и радуется? Сам же запретил всё советское?". Или: "Класс! Теперь ждем фотографию без футболки с рыбалки".