Порошенко и Эрдоган обменялись заверениями в крепкой дружбе

"Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой области", — приводит слова Эрдогана пресс-служба президента Украины.

Турецкий лидер выразил надежду, что его визит на Украину, который планируется в ближайшие месяцы, даст новый импульс отношениям. В свою очередь Порошенко отметил, что в течение 25 лет отношения между Украиной и Турцией приобрели "стратегическое измерение и глубину", сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что Турция осудила воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе и подчеркнул в этой связи, что "обеспечение мира в регионе Чёрного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции".