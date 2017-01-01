Порошенко и Эрдоган обменялись заверениями в крепкой дружбе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент. Об этом говорится в его послании президенту Украины Петру Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между этими странами.
"Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой области", — приводит слова Эрдогана пресс-служба президента Украины.
Турецкий лидер выразил надежду, что его визит на Украину, который планируется в ближайшие месяцы, даст новый импульс отношениям. В свою очередь Порошенко отметил, что в течение 25 лет отношения между Украиной и Турцией приобрели "стратегическое измерение и глубину", сообщает "Газета.ру".
Он отметил, что Турция осудила воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе и подчеркнул в этой связи, что "обеспечение мира в регионе Чёрного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции".
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