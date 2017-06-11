Порошенко объявил о запуске безвизового режима с ЕС

Украинский президент Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве, сообщает РИА Новости.
Порошенко усмотрел символизм в том, что введение "безвиза" с ЕС происходит накануне 12 июня — Дня России. "Мы наконец независимы друг от друга — политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно", — заявил украинский президент.
По словам Порошенко, украинцам улыбнулась судьба, "о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков".
Президент Украины процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ" и отрывок из стихотворения Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".
Теперь украинцы получат свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт.
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