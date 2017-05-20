Порошенко послал в Донбасс модернизированные танки Т-80

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил сообщение концерна "Укроборонпром" на своей странице в Facebook. Из танков, много лет стоявших без дела на Харьковском бронетанковом заводе, была собрана танковая рота. "Укроборонпром" заявил, что каждый танк был испытан на полигоне. Ранее десант никогда не имел на вооружении подобного вида техники.