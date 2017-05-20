Порошенко послал в Донбасс модернизированные танки Т-80

На помощь десантникам, воюющим с ополчением ДНР и ЛНР на востоке Украины, послали модернизированные танки Т-80, пишут Вести.ru.
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил сообщение концерна "Укроборонпром" на своей странице в Facebook. Из танков, много лет стоявших без дела на Харьковском бронетанковом заводе, была собрана танковая рота. "Укроборонпром" заявил, что каждый танк был испытан на полигоне. Ранее десант никогда не имел на вооружении подобного вида техники.
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