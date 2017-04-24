Порошенко предложил американцам ввести на Донбасс миротворцев из-за гибели в ЛНР гражданина США

Полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов назвал произошедшее диверсией. В российском МИДе это ЧП назвали циничной акцией, отметив, что обстоятельства указывают на "высокую вероятность провокации". Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что шокирована и опечалена инцидентом с подрывом автомобиля под Луганском , где гражданин Германии получил ранения.

Российская сторона назвала погибшего американцем, представителем медицинской компании. Однако в Киеве заявляют, что умерший в результате взрыва наблюдатель — подданный Великобритании.

Инцидент произошел днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. По сведениям силовых структур самопровозглашенной ЛНР, один из двух автомобилей патруля СММ ОБСЕ, отошедшего от намеченного маршрута, подорвался на бомбе. В республике также утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты, пишет Lenta.ru.

Тем временем президент Украины Пётр Порошенко обсудил по телефону с главой госдепа Рексом Тиллерсоном ситуацию на Донбассе. Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибшего американского представителя Специальной мониторинговой миссии.

В ходе разговора украинский президент высказался за ввод на восток Украины вооруженных миротворцев под эгидой ООН, сообщает "Коммерсант".

Ранее Пётр Порошенко в интервью Sky News назвал ситуацию в Донбассе не замороженным конфликтом, а "настоящей войной", "реальной агрессией" со стороны России.