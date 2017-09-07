Порошенко предрек России тяжелое наказание от Европы за "Крымнаш"

Президент Украины заявил, что для России бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом. Об этом Петр Порошенко написал в Facebook после того, как стало известно, что постпреды стран-членов Евросоюза договорились продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России.
В своей записи Порошенко выразил удовлетворение решением Евросоюза.
Сейчас в санкционном списке находятся 153 физических лица и 40 компаний. Среди них российские политики и чиновники, бизнесмены и силовики, представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пишет Lenta.ru.
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