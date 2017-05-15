Порошенко раскритиковал сына, который надел футболку Russia

Президент Украины Петр Порошенко назвал "абсолютно неприемлемым" поведение своего 15-летнего сына Михаила, который сфотографировался в футболке с надписью Russia, сообщает телеканал "112 Украина".
Фотографию, на которой запечатлены несколько молодых людей, опубликовал журналист Левко Стек на своей странице в Facebook 5 мая. "Крайний справа — Михаил. Он — младший сын Петра Порошенко. Он же — владелец стильной футболки Russia", — написал он. Журналист также отметил, что молодой человек является учеником "престижного британского колледжа Concord".
Порошенко в ходе пресс-конференции 14 мая подтвердил, что увидел эту фотографию.
"Это фотография с Instagram, она касается ночи на Хэллоуин, — сказал Порошенко. — Это был вертеп. Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку", — пояснил Порошенко. По его словам, на фотографии изображены 14–15-летние подростки. "Они не являются политиками", — подчеркнул он.
"Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым", — считает глава государства.
Он добавил, что поговорил с сыном и "нашел правильные слова для того, чтобы он все понял". "Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни", — отметил украинский лидер, пишет РБК.
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