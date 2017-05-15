Порошенко раскритиковал сына, который надел футболку Russia

Фотографию, на которой запечатлены несколько молодых людей, опубликовал журналист Левко Стек на своей странице в Facebook 5 мая. "Крайний справа — Михаил. Он — младший сын Петра Порошенко. Он же — владелец стильной футболки Russia", — написал он. Журналист также отметил, что молодой человек является учеником "престижного британского колледжа Concord".

Порошенко в ходе пресс-конференции 14 мая подтвердил, что увидел эту фотографию.

"Это фотография с Instagram, она касается ночи на Хэллоуин, — сказал Порошенко. — Это был вертеп. Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку", — пояснил Порошенко. По его словам, на фотографии изображены 14–15-летние подростки. "Они не являются политиками", — подчеркнул он.



"Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым", — считает глава государства.

Он добавил, что поговорил с сыном и "нашел правильные слова для того, чтобы он все понял". "Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни", — отметил украинский лидер, пишет РБК.