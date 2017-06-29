Порошенко решил изменить статус Крыма. Заявление Кремля

Президент Украины Петр Порошенко принял решение об изменении статуса Крыма в Конституции.
По словам члена Конституционной комиссии Украины, в настоящее время Автономная Республика Крым не может существовать в составе унитарной страны, пишет издание "Утро.ру".
Порошенко дал поручение комиссии подготовить проект изменений в десятый раздел, где подробно описан статус полуострова. При этом этим летом президент Украины заявлял, что Крым в ближайшее время вернется в состав страны, пишет ura.ru.
Россия не будет реагировать на заявления зарубежных лидеров о статусе ее регионов, заявили в Кремле.
Комментируя по просьбе журналистов высказывания главы Украины Петра Порошенко по статусу Крыма, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Просто не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь".
"Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов", - заключил представитель Кремля, пишет "Российская газета".
Справка
В марте 2014 года Крым вошел в состав России. Украина, а также большинство государств-членов ООН не признали крымский референдум и изменений статуса Крыма и Севастополя.
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