Порошенко сбежал от народа под крики "В отставку" и "Позор"

В сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко покидает территорию Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", а люди кричат ему вслед "Позор!".
Как сообщает РИА Новости, украинский лидер прибыл к мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий.
Когда Порошенко собирался уходить, его окружили несколько десятков человек, которые начали задавать ему вопросы. Граждане спросили президента, почему "в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент". Они также потребовали от него "придержать судей, чтобы те не воровали". Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул заповедник. Люди кричали ему вслед "Позор!", "Брехло!" и "В отставку!"
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.