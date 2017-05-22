Порошенко сбежал от народа под крики "В отставку" и "Позор"

Как сообщает РИА Новости, украинский лидер прибыл к мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий.

Когда Порошенко собирался уходить, его окружили несколько десятков человек, которые начали задавать ему вопросы. Граждане спросили президента, почему "в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент". Они также потребовали от него "придержать судей, чтобы те не воровали". Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул заповедник. Люди кричали ему вслед "Позор!", "Брехло!" и "В отставку!"