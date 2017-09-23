Порошенко заявил, что миротворцы не разместятся в Донбассе "по российскому сценарию"

"Конечно, это не будет российский сценарий... миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией, чтобы не позволять войскам, оружию проходить на оккупированную территорию", передает слова президента издание Liga.net.

Президент Украины с большими надеждами относится к миротворческой миссии. "Миротворцы - самый короткий путь для установления мира на Украине", - цитирует Порошенко ТАСС.