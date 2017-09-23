Порошенко заявил, что миротворцы не разместятся в Донбассе "по российскому сценарию"

В Донбассе миротворцы под эгидой ООН разместятся "не по российскому сценарию". Об этом заявил Петр Порошенко на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщают РИА Новости.
"Конечно, это не будет российский сценарий... миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией, чтобы не позволять войскам, оружию проходить на оккупированную территорию", передает слова президента издание Liga.net.
Президент Украины с большими надеждами относится к миротворческой миссии. "Миротворцы - самый короткий путь для установления мира на Украине", - цитирует Порошенко ТАСС.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.