Портал госуслуг будет сохранять историю болезни россиян в электронной медкарте

Сейчас на портале госуслуг можно вызвать доктора на дом, записаться на прием к врачу, прикрепиться к медорганизации. В будущем там будут доступны два новых сервиса: просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС. Минэкономразвития РФ подготовило проект распоряжения правительства, который регламентирует появление на портале новых сервисов.

Технология передачи данных пациентов от медицинских учреждений на ЕГПУ будет осуществляться при посредничестве Минздрава РФ, который станет своего рода информатором портала о здоровье граждан. Оформление полисов ОМС на портале позволит гражданам страны сформировать представление о работе системы здравоохранения и вовлеченных структур. Например, увидеть, сколько за лечение получает больница, а также позволит бороться с "приписками" — когда, например, стоимость медпомощи завышена или услуга оказана только на бумаге.